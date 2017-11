The financial deficit up to October 2017 reached 4.6% of GDP, above the 3.9% registered in October 2016, according to the Ministerio de Hacienda (Ministry of Finance).

From a statement issued by Hacienda:

The fiscal results up to October show the urgent need to have an integral tax reform (via income and expenses), that allows for sustainability in state finances, as well as guaranteeing its operation. Therefore, in order to provide a structural solution to the fiscal problem and reverse the trend of these results, the Government recently presented a new Project for Strengthening Public Finances, which seeks to bring political positions closer to reaching a consensus that will allow for an agreement to be made to clean up the Central Government’s economic situation.

The financial deficit as of October 2017 is 4.6% of GDP, while the primary deficit is 2.0%. At the same time last year, these indicators stood at 3.4% and 1.3%, respectively. The increase in the deficit is explained by an increase in the financial cost of the debt (interest goes from 2.3% to 2.6% of GDP from October 2016 to October 2017), the increase in capital expenditure (passes from 0.9% to 1.1% of GDP) and transfers that must be complied with under legal mandates (increase from 6.1% to 6.2% of GDP).

Remuneration, on the other hand, shows a slowdown, going from 5.5% of GDP in October 2016 to 5.4% in the same month in 2017.

The full release by Hacienda, published November 21, 2017 in Spanish:

Entre los ingresos destaca el impuesto sobre la renta, que sigue mostrando un crecimiento en dos dígitos (11,1%), y sube de un 3,5% a un 3,7% del PIB de octubre 2016 a igual mes del 2017. Sin embargo, este comportamiento no impide la desaceleración de los ingresos tributarios, los cuales pasan de aumentar un 8,8% a octubre 2016, a 5,4% en igual periodo de este año. Dicho porcentaje que se ve afectado por la reducción en la importación de vehículos experimentada durante los últimos meses.

"Siempre hemos afirmado que nuestro compromiso con el país exige seguir realizando lo que esté a nuestro alcance para mejorar las finanzas públicas, cada vez más afectadas por la ausencia de acuerdos que permitan contar con leyes más eficaces y eficientes en materia hacendaria. Continuamos desarrollando acciones para mejorar la recaudación y la calidad del gasto, pero también llevamos un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa, el cual fue elaborado luego de un proceso de consulta y de reuniones, lo que creemos amplía la posibilidad de llegar a un consenso para aprobar una legislación que permita mejorar el comportamiento de las cifras de ingreso y gasto del gobierno central", enfatizó Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda.

