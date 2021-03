Immigration issues resolution extending “tourist” visas

QCOSTARICA – Monday evening the Dirección General de Migración y Extranjera (DGME) – Costa Rica’s immigration service – posted on its official Facebook page notice of the extension of visitor visas to June 1, 2021.

At the same time, the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) issued its version of the notice on its official Facebook page.

- Advertisement -

This Wednesday morning, published in La Gaceta is the DGME resolution of the extension, Resolution N° DJUR-0031-03-2021-JM confirming Monday night’s notice, but also leaving some unanswered questions.

In a nutshell (a text version of the resolution and link to La Gaceta can be found below), tourists who entered the country on or after December 17, 2019, may benefit from the extension, remaining in the country legally until June 1, 2021.

The resolution, the third of its kind, states this to be the last extension to be granted.

In the resolution, there is no November 30, 2020 cut-off date. This is confusing, Does this mean that anyone having arrived from December 17, 2019, for example on December 1, 2020, can legally remain until June 1, 2021?

- Advertisement -

It may appear so. Our good friends at Outlier Legal have asked the DGME to confirm this and will update this page if and when we receive a reply.

One of the conditions to receive the benefit of an extended stay is the mandatory obligation to have travel insurance until June 1, 2021. Visitors who extend their stay under this provision must send a copy of the insurance by email to the ICT at seguros@ict.go.cr, to be validated.

Not validating your insurance, THIS IS IMPORTANT, within the period of legal permanence, you will incur an irregular stay, meaning you will be deemed illegal, for which sanctions will be applicable.

However, it seems, that insurance validation does not apply for people who have or will request an appointment or have already filed with the DGME for residency. Our friends at Outlier Legal are waiting on clarification on this.

On the question of driving, until now we have not received any word from the Ministerio de Obras Publicas y Transportes (MOPT) – Ministry of Transport. Thus, driving at this time with your foreign license is not recommended. Best is to wait for official confirmation from the MOPT, to which we will update if and when it is given.

The last point is that the resolution is temporary and can be changed depending on the evolution of the pandemic. That is to say, though the last two resolutions remain unchanged to term, there is no guarantee that this resolution or any part of it may change.

- Advertisement -

We welcome your emails or comments to our official Facebook page or Twitter. You can also contact Outlier Legal with any questions on the resolution or residency.

Following is the text version from the original resolution (in PDF format) published in La Gaceta this Wednesday morning, March 3, 3021.



RESOLUCIÓN N° DJUR-0031-03-2021-JM MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. San José, al ser las quince horas del día primero de marzo de dos mil veintiuno. Se modifican las medidas administrativas temporales de atención al usuario externo, emitidas mediante resolución N° DJUR-0020-01-2021-JM, publicada en La Gaceta N°21, del 21 de enero 2021.

.

.

.



13. PRÓRROGAS DE TURISMO: Con fundamento en la solicitud realizada por el Instituto Costarricense deTurismo (ICT) a esta Dirección General, mediante oficio DM-047-2021, suscrito por el Ministro GustavoSegura Sancho, se autoriza por última vez y hasta el día 01 de junio del año 2021, la ampliación de lapermanencia legal de las personas extranjeras que hayan ingresado al país en calidad de turistas a partir del 17de diciembre 2019. Esta será la última prórroga de permanencia legal bajo la subcategoría de Turismo que serealice en el marco de las medidas administrativas sanitarias de esta Dirección General.

Sin embargo, para poder obtener el beneficio de esta excepción, la persona extranjeras deberá de formaobligatoria enviar el comprobante de su seguro de viaje, a la dirección electrónica seguros@ict.go.cr, con elfin de que el ICT proceda, según lo indicado en el oficio mencionado en el párrafo anterior, a la validación delcumplimento del seguro. Este seguro podrá ser con cobertura internacional o adquirido en alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros en Costa Rica y debidamente registrado ante dicha autoridad. En todos los casos el seguro deberá cubrir al menos los gastos de alojamiento y gastos médicos que pueda generar la enfermedad COVID-19.

La persona a la que se le haya autorizado su ingreso al territorio nacional bajo la categoría migratoria de No Residente, subcategoría Turismo, después del 17 de diciembre 2019 , que no valide su seguro dentro del plazo de permanencia legal, incurrirá en una permanencia irregular, por lo que le serán aplicables las sanciones previstas en la normativa nacional.

Las solicitudes de prórrogas de turismo ya gestionadas a la fecha conforme a la resolución DJUR-0020-02-2021-JM, serán resueltas como en derecho corresponda, por la Unidad de Visas, sin perjuicio de que se puedan acoger a los beneficios de la presente resolución.

A partir del día dos de junio 2021 (inclusive), el trámite de prórrogas de turismo será asumido de manera temporal por la Unidad de Visas. Conforme a las regulaciones establecidas en la legislación migratoria vigente. Únicamente podrán beneficiarse con prorroga de turismo en el marco del presente párrafo, las personas extranjeras a las que se les haya autorizado por parte del oficial de control migratorio un plazo de permanencia legal menor de 90 días bajo la categoría migratoria de No Residente, subcategoría Turismo. La prórroga podrá extenderse hasta completar 90 días naturales en total. Para ello los interesados deberán gestionar una cita a través de la línea telefónica 1311 o del sitio web www.migración.go.cr. Los requisitos para este trámite serán los debidamente regulados en el Reglamento de Extranjería, Decreto Ejecutivo 37112-GOB, además de un seguro de viaje por un plazo igual al que se solicite en la prórroga de turismo. El seguro deberá cubrir al menos los gastos de alojamiento y gastos médicos que pueda generar la enfermedad COVID-19. Este seguro podrá ser uno de los ofrecidos por alguna de las aseguradoras autorizadas por laSuperintendencia General de Seguros en Costa Rica y debidamente registrado ante dicha autoridad, o unseguro de viaje con cobertura internacional. Con fundamento en los artículos 13 inciso 14) de la Ley deMigración y Extranjería número 8764; 157 del Reglamento de Extranjería, decreto 37112-GOB; y 4, 89, 90,91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública, se delega temporalmente en Laura Sánchez Solano,cédula de identidad número 4-0174-0829, en su condición de Jefe de la Unidad de Visas de esta DirecciónGeneral, o en quien ocupe ese cargo en sus ausencias temporales, el conocimiento y firma de las solicitudesde prórrogas de turismo.