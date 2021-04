MOPT extends new extensions related to foreigner and national drivers

QCOSTARICA – In order to continue ensuring the public interest by assessing the impact that government institutions have experienced as a result of the health emergency caused by COVID-19, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) – Ministry of Public Works and Transport – established new extensions for tourists

The Ministerial Resolution was published in the official newsletter La Gaceta on March 26, 2021.

The following grace periods are established:

Until June 1, 2021. A grace period is granted to drivers who are in the country in as tourists whose licenses issued abroad who entered Costa Rica after December 17, 2019, in accordance with and requirements of the provisions of the Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) – Immigration service, on March 3, 2021.

Until September 30, 2021. An extension is extended to foreigners whose immigration status can be classified as “regular”, due to the application process for a change in immigration category or extension, the final resolution of which is pending resolution by the DGME, so that they can drive with their licenses issued abroad whether they are valid or have expired as of March 20, 2020.

Until December 31, 2021. An extension is exceptionally granted to Costa Rican driver’s licenses that expired as of March 20, 2020, only to those citizens who demonstrate an uninterrupted stay abroad since December 2019, and that due to different circumstances they could not return to Costa Rica.

The resolution states that the Traffic Police will not sanction for these causes the people whose conditions apply for these grace periods.

Other extensions

On March 10, the MOPT announced a grace period is extended for 6 months (until September 10, 2021), to foreigners who legally reside in the country (residents), as well as Costa Ricans whose foreign license has expired, can continue to use the document to drive in Costa Rica.

In this way, foreigners under the migratory categories of refugees, permanent residents, temporary residents, special category of complementary protection (free of conditions) or Costa Ricans whose licenses issued abroad have expired, or who have not managed to homologate the document, will enjoy of this grace period, so that during this time they can carry out the approval process before the General Directorate of Road Education. See Drivers can use foreign license for 6 more months

From La Gaceta:

“(…)13. PRÓRROGAS DE TURISMO: Con fundamento en la solicitud realizada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) a esta Dirección General, mediante oficio DM-047-2021, suscrito por el Ministro Gustavo Segura Sancho, se autoriza por última vez y hasta el día 01 de junio del año 2021, la ampliación de la permanencia legal de las personas extranjeras que hayan ingresado al país en calidad de turistas a partir del 17 de diciembre 2019. Esta será la última prórroga de permanencia legal bajo la subcategoría de Turismo que se realice en el marco de las medidas administrativas sanitarias de esta Dirección General. Sin embargo, para poder obtener el beneficio de esta excepción, la persona extranjera (sic) deberá de forma obligatoria enviar el comprobante de su seguro de viaje, a la dirección electrónica seguros@ict.go.cr, con el fin de que el ICT proceda, según lo indicado en el oficio mencionado en el párrafo anterior, a la validación del cumplimento del seguro. Este seguro podrá ser con cobertura internacional o adquirido en alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros en Costa Rica y debidamente registrado ante dicha autoridad. En todos los casos el seguro deberá cubrir al menos los gastos de alojamiento y gastos médicos que pueda generar la enfermedad COVID-19.La persona a la que se le haya autorizado su ingreso al territorio nacional bajo la categoría migratoria de No Residente, subcategoría Turismo, después del 17 de diciembre 2019, que no valide su seguro dentro del plazo de permanencia legal, incurrirá en una permanencia irregular, por lo que le serán aplicables las sanciones previstas en la normativa nacional. Las solicitudes de prórrogas de turismo ya gestionadas a la fecha conforme a la resolución DJUR-0020-02-2021-JM, serán resueltas como en derecho corresponda, por la Unidad de Visas, sin perjuicio de que se puedan acoger a los beneficios de la presente resolución. A partir del día dos de junio 2021 (inclusive), el trámite de prórrogas de turismo será asumido de manera temporal por la Unidad de Visas. Conforme a las regulaciones establecidas en la legislación migratoria vigente. Únicamente podrán beneficiarse con prorroga de turismo en el marco del presente párrafo, las personas extranjeras a las que se les haya autorizado por parte del oficial de control migratorio un plazo de permanencia legal menor de 90 días bajo la categoría migratoria de No Residente, subcategoría Turismo. La prórroga podrá extenderse hasta completar 90 días naturales en total. Para ello los interesados deberán gestionar una cita a través de la línea telefónica 1311 o del sitio web www.migración.go.cr. Los requisitos para este trámite serán los debidamente regulados en el Reglamento de Extranjería, Decreto Ejecutivo 37112- GOB, además de un seguro de viaje por un plazo igual al que se solicite en la prórroga de turismo. El seguro deberá cubrir al menos los gastos de alojamiento y gastos médicos que pueda generar la enfermedad COVID- 19. Este seguro podrá ser uno de los ofrecidos por alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros en Costa Rica y debidamente registrado ante dicha autoridad, o un seguro de viaje con cobertura internacional. Con fundamento en los artículos 13 inciso 14) de la Ley de Migración y Extranjería número 8764; 157 del Reglamento de Extranjería, decreto 37112-GOB; y 4, 89, 90, 91 y 92 de la Ley General de la Administración Pública, se delega temporalmente en Laura Sánchez Solano, cédula de identidad número 4-0174-0829, en su condición de Jefe de la Unidad de Visas de esta Dirección General, o en quien ocupe ese cargo en sus ausencias temporales, el conocimiento y firma de las solicitudes de prórrogas de turismo. (…)”. (Lo subrayado en negrita es nuestro).

The following link is to the Gaceta of March 26, 2021: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/03/26/ALCA67_26_03_2021.pdf