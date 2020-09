Residents can now enter Costa Rica without being current with their Caja payments

(QCOSTARICA) Foreigner residents of Costa Rica can now enter the country legally even if they behind on the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) payments.

The change was announced this Monday night, September 7, 2020, and applies immediately.

Residents who are behind on their Caja payments must have travel insurance – purchased internationally or from local insurers Sagicor or INS – for a minimum of 22 days, in which time they are expected to get up to date with their Caja payments and will receive a warning from the immigration service to that effect, according to the ICT.

Previously, residents had to be current with the Caja payments, a difficulty for some whose overdue payments were more than 3 months, given that the “tramite” had to be done personally at the Caja offices in Costa Rica.

Last Saturday, three residents on the first commercial flight from the U.S. after reopening were denied entry because they had outstanding Caja payments.

“This action favors the entry of people residing in Costa Rica from other countries without abandoning the importance of being responsible for keeping their fees up to date with the Caja,” stated Gustavo Segura, Minister of Tourism.

The requirements that must be met by foreigners who have a legal stay authorized under the immigration categories of Permanent Residence, Temporary Residence, Special Categories or Non-Residents, who enter the country by air or sea, are the following:

a) Completed Health Pass.

b) Present the current immigration document for foreigners (DIMEX).

c) Have proof of payment of the Caja or have any of the travel insurance with a minimum coverage of 22 days.

Foreigner residents will also receive a sanitary isolation order for 14 days upon entering the country unless they come from an authorized country or state in the United States and have a negative PCR test with them.

The press release (in Spanish) published Monday night:

El Gobierno de la República y el Instituto Costarricense de Turismo comunican la reforma al decreto ejecutivo No. 42513-MGP-S denominado: “Medidas de adaptación para el ingreso de personas extranjeras al territorio nacional vía aérea o marítima bajo los supuestos permitidos en el marco de la emergencia nacional sanitaria por el COVID-19”, que brinda un plazo de 22 días para que los residentes sin seguro vigente con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) puedan ingresar al país y arreglar su situación de aseguramiento. El decreto ejecutivo se publicó este lunes en el alcance No. 236 a La Gaceta No. 224.

“Esta acción favorece el ingreso de personas residentes en Costa Rica provenientes de otros países sin abandonar la importancia de ser responsables de tener al día sus cuotas con la Caja, de esta manera se resuelve la situación logística de impedimento de ingreso al país que se había anunciado días atrás”, manifestó Gustavo J. Segura, Ministro Rector de Turismo.

Los requisitos que deben cumplir las personas extranjeras que cuenten con una permanencia legal autorizada bajo las categorías migratorias de Residencia Permanente, Residencia Temporal, Categorías Especiales o No Residentes subcategoría Estancia que ingresen al país por vía aérea o marítima mediante yate o velero, son los siguientes:

a) El formulario denominado Pase de Salud, para el control sanitario correspondiente en el momento de su ingreso al país.

b) Presentar el documento de identificación migratorio para personas extranjeras vigente (DIMEX) con las excepciones correspondientes que disponga la Dirección General de Migración Extranjería.

c) Contar con el comprobante de pago del aseguramiento a la seguridad social vigente o contar con alguno de los seguros de viaje contemplados contra COVID-19 y con cobertura mínima de 22 días.

Como de costumbre, recibirán una orden sanitaria de aislamiento a menos que procedan de un país o estado de los Estados Unidos de América autorizado y al mismo tiempo traigan consigo una prueba negativa PCR.

“Las personas extranjeras que no cuenten con el aseguramiento social vigente y adquieran un seguro de viaje con cobertura mínimo de 22 días, deberán realizar los trámites correspondientes para ordenar su situación de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social en dicho plazo, según el apercibimiento que realizará la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en el momento de la autorización de su ingreso al país”, reza el decreto.